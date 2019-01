Gentenaar (19) zwaargewond na aanrijding tegen vrachtwagen van Eandis Jeroen Desmecht en Jeffrey Dujardin

08 januari 2019

13u29 6 Deinze Een man van 19 uit Gent is dinsdagochtend zwaargewond naar het UZ Gent overgebracht nadat hij met zijn bestelwagen tegen een stilstaande vrachtwagen van Eandis knalde. De jongeman verkeerde even in levensgevaar, maar zijn toestand is ondertussen stabiel.

Het ongeval vond rond 09.40 uur plaats op de Leernsesteenweg in Sint-Martens-Leerne, een deelgemeente van Deinze. De werknemer van Eandis had zich juist geparkeerd aan de zijkant van de baan om te werken aan een verlichtingspaal. “Onze medewerker had zijn signalisatielichten al aangezet, maar had gelukkig zijn gordel nog aan”, reageert Eandis. “Hij werd overgebracht naar de spoeddienst, maar is niet zwaargewond.”

De bestuurder van de bestelwagen had minder geluk: door de impact van de botsing zat de jongeman gekneld in zijn voertuig. De brandweer kwam ter plaatse om hem te bevrijden, waarna hij zwaargewond naar het ziekenhuis is overgebracht. “Hij verkeerde even in levensgevaar, maar ondertussen is zijn toestand stabiel”, zegt de politiezone Deinze-Zulte.

Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld die ter plaatse kwam. Doordat de aanrijding net over de grens met Baarle plaatsvond, waren zowel de Politiezone Deinze-Zulte als de Politiezone Gent ter plaatse. De Leernsesteenweg was langs beide kanten afgesloten voor verkeer, maar is rond 13.00 uur terug vrijgegeven.