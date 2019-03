Gent-Wevelgem start zondag voorlopig voor de laatste keer in Deinze: stadsbestuur wil contract graag verlengen StuBru neemt voorstelling renners en muziek over Anthony Statius

27 maart 2019

17u48 2 Deinze De wielerwedstrijd Gent-Wevelgem start op zondag 31 maart voor de zeventiende keer in Deinze. Voorlopig ook de laatste keer, want het contract werd nog niet verlengd voor de komende vijf jaar. “ Na de koers gaan we zo snel mogelijk met de organisatie rond de tafel zitten, maar het moet betaalbaar blijven”, zegt sportschepen Norbert De Mey (Open Deinze).

Oliver Naesen, Greg Van Avermaet, Elia Viviani, John Degenkolb en natuurlijk de winnaar van vorig jaar Peter Sagan. Het zijn maar enkele namen die zondag de Markt van Deinze zullen doen volstromen met wielerfans. Een nieuwigheid dit jaar is dat radiozender StuBru de presentatie voor haar rekening neemt. Dj Jeroen Delodder zorgt voor de muziek en de voorstelling van de renners gebeurt door Stijn Vlaeminck en Linde Merckpoel.

Voorstel

De start van Gent-Wevelgem is de voorbije jaren uitgegroeid tot een van de jaarlijkse hoogtepunten in Deinze. Als het van het stadsbestuur afhangt, wordt het contract met nog eens vijf jaar verlengd. “Wij wachten op een voorstel van de organisatie", zegt sportschepen Norbert De Mey (Open Deinze). “We weten dat er interesse is vanuit andere steden en er circuleren verschillende prijzen, maar wij doen niet mee aan dit opbod. Het organiseren van de start kost ons nu jaarlijks 50.000 euro, dat is al een aanzienlijk bedrag. Maar we hebben altijd goed kunnen samenwerken en we hopen dat men voorrang geeft aan Deinze. We zullen kort op de bal spelen en we zitten zo snel mogelijk rond de onderhandelingstafel, maar eerst genieten we van de koers.”

Iedereen is vanaf 9 uur welkom op de Markt en de voorstelling van de renners start om 9.30 uur. Om 11.08 uur stipt wordt het startschot gegeven.

Verkeersmaatregelen

Om het evenement vlot en veilig te laten verlopen worden een aantal verkeersmaatregelen genomen. Zo worden Markt, Emiel Clausplein, Gentpoortstraat (tussen de Markt en Kaaistraat) en de Ramstraat van 4 tot 14 uur afgesloten voor alle verkeer. Hetzelfde geldt voor de Brielstraat (tussen de Tweebruggenlaan en de Markt) tussen 5 en 12 uur. Van 8 tot 12 uur wordt de Tolpoortstraat afgesloten voor doorgaand verkeer.

Vanaf 5 uur wordt een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd in de Brielstraat, de Markt, de Gentpoortstraat (tussen de Kaaistraat en de Markt), de Ramstraat, op de parking van het RAC/Vredegerecht, op de parking van de Brielpoort en vanaf 10 uur in de Oude Brugsepoort (tussen Vaart Linkeroever en kruispunt Kaandelbeekstraat) en op de parkeerplaatsen Vaart rechteroever. Van 8 tot 12 uur geldt een stilstaan- en parkeerverbod op de Tweebruggenlaan vanaf het brugdek Leie tot aan de afslagstrook met de Brielstraat.

Meer info via www.deinze.be/gent-wevelgem of www.gent-wevelgem.be.