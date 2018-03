Gent-Wevelgem lokt ieder jaar meer wielerfans 26 maart 2018

02u25 0 Deinze De massa die naar de start van Gent-Wevelgem in Deinze komt kijken, zwelt ieder jaar aan. Volgend jaar wordt voorlopig de laatste editie op de Markt van de wielerstad, maar als het van het stadsbestuur én de duizenden fans afhangt, wordt het contract verlengd na 2019.

"Natuurlijk moet de start van Gent-Wevelgem in Deinze blijven", klinkt het bij Elias (12) en zijn zus Edith (11) Rutsaert uit Ursel overtuigd. De jonge wielerfans hebben net een handtekening kunnen bemachtigen van hun held Peter Sagan achter het podium op de Markt. "Nu nog handtekeningen van Oliver Naesen, Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert en onze dag is goed. In Deinze kan je echt dicht tot bij de renners komen", glundert het duo.





Kapers op de kust

Ook Warnix Schelstraete, die in 2002 als schepen van Sport de klassieker naar Deinze haalde, hoopt op een vervolg.





"Het zal niet gemakkelijk zijn, want er zijn veel kapers op de kust. Gent, Ieper en Oudenaarde tonen interesse. Hopelijk kan het stadsbestuur de organisatie overtuigen om de traditie verder te zetten", zegt Warnix.





