Genomineerd als Fietsstad 2018 09 februari 2018

De stad Deinze is genomineerd als 'Fietsstad 2018'. Met Dendermonde en Turnhout als concurrenten in de categorie tussen 20.000 en 50.000 inwoners wil de zelfverklaarde fietshoofdstad van Vlaanderen deze titel nu verzilverd zien.





De Vlaamse Stichting Verkeerskunde heeft Deinze genomineerd voor de titel Fietsstad 2018. Daarnaast werd de stad genomineerd voor twee specifieke awards in de categorieën 'Beleid, monitoring en organisatie' en 'fietscultuur en campagnes'. Er valt ook een publieksprijs te winnen en van 21 maart tot en met 21 mei kan iedereen daarvoor zijn stem uitbrengen op www.fietsgemeentestad.be. De winnaars worden bekendgemaakt op 5 juni 2018. De winnaars krijgen een subsidie van 50.000 euro van de Vlaamse overheid, te investeren in fietsvoorzieningen. (ASD)