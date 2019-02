Genieten van eerste lentezon: speeltuinen en terrasjes lopen meteen vol Joeri Seymortier

14 februari 2019

17u03 0 Deinze De eerste voorzichtige lentedag jaagt de mensen ook in het Meetjesland en de streek rond Deinze naar buiten.

In provinciaal domein De Brielmeersen in Deinze was het gezellig druk. Heel wat koppels kozen Valentijn uit om een gezellige wandeling te maken, het terras van de cafetaria van De Brielmeersen zat goed vol, en ook in de speeltuin genoten kinderen van de eerste keer dat ze dit jaar zonder jas buiten konden spelen. “Het is hier superleuk om op het spinnenweb te kruipen. De jas mocht zelfs uit van mama. Heerlijk spelen in het zonnetje”, zeggen de broers Finn (5) en Vic (8) op het speelplein van De Brielmeersen.