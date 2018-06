Gemeenteraden schuiven voor WK-match Rode Duivels 26 juni 2018

02u47 0 Deinze Heel wat politici in het Meetjesland hebben geen zin om donderdagavond gemeenteraad te houden wanneer de Rode Duivels hun derde wedstrijd op het WK spelen. Overal wordt geschoven met uren en data.

De vierde donderdag van de maand is in het Meetjesland en ook in Deinze traditioneel een dag waarop heel veel gemeenteraden gehouden worden. Lovendegem verschuift de gemeenteraad die normaal gezien donderdagavond gepland stond, naar vanavond. "In plaats van op donderdag is de gemeenteraad bij ons al op dinsdag", bevestigt burgemeester Chris De Wispelaere (CD&V).





Vroeger beginnen

"Zodra de WK-agenda bekend gemaakt werd, zagen we dat de Duivels moesten spelen op een avond dat wij gemeenteraad zouden hebben. Met alle partijen zijn we overeen gekomen om de datum van de gemeenteraad te verschuiven."





In Maldegem wordt er donderdag wel gemeenteraad gehouden, maar daar wordt uitzonderlijk al om 18 uur begonnen. In de hoop dat de zitting tegen 20 uur afgerond is. In Kaprijke wordt om 19 uur begonnen, een half uurtje vroeger dan normaal. In Deinze en Evergem beginnen ze donderdag al uitzonderlijk om 18.30 uur. "Alle collega's waren hiermee akkoord, want iedereen wil het voetbal zien", zegt burgemeester Joeri De Maertelaere van Evergem.





In Assenede en Waarschoot vergadert de gemeenteraad volgende week donderdag. De gemeenteraad van Sint-Laureins werd vorige week donderdag al gehouden. (JSA)