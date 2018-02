Gemeenteraadslid Tess Minnens (26) schenkt zitpenningen weg 03 februari 2018

03u03 0 Deinze Tess Minnens (26), het jongste gemeenteraadslid van Deinze, schenkt al haar zitpenningen - goed voor 1.888,12 euro - weg. Het grootste deel gaat naar Jong Vld. "Ik geloof niet dat je rijk kan worden van de lokale politiek, maar ik vind ook niet dat je je moet verrijken", zegt Tess, die zetelt bij Open Vld.

Met de onthullingen over de politieke graaicultuur vers in het achterhoofd, geeft gemeenteraadslid Tess Minnens uit Deinze nu een tegenovergesteld signaal. Zij geeft al haar ontvangen presentiegelden door aan verschillende goede doelen. Goed voor totaal 1.888,12 euro. "Hiervan heb ik 1.188,12 euro geschonken aan Jong Vld en 250 euro aan een goed doel dat mij nauw aan het hart ligt. Daarnaast heb ik 150 euro doorgestort naar de partij en 300 euro opzij gezet voor de belastingen. De overschot zal ook doorgestort worden aan het goede doel. Jong Vld zal een schenking doen van 500 euro aan Levensloop Gent, Stichting Tegen Kanker", vertelt Tess.





"Mijn engagement is belangeloos en ik vind dat jongeren gerust de boodschap mogen geven dat hun inzet in de politiek niets te maken heeft met wat je ermee kunt verdienen. Natuurlijk was ik ook graag eens goed gaan shoppen of lekker gaan eten met die centjes, maar het doet raar om mijn portemonnee te spijzen met belastinggeld. Ik respecteer waarom anderen hun presentiegelden liever niet weggeven. Het is een mooie bijverdienste voor een engagement waar je toch een verantwoordelijkheid draagt en veel tijd en energie in steekt." (ASD)