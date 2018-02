Geknoei met vergunningen voorbij AMBTENAAR AANGESTELD OM VOORWAARDEN STRENGER TE CONTROLEREN JOERI SEYMORTIER

03 februari 2018

03u03 0 Deinze Tien gemeenten in onze regio gaan de strijd aan tegen storende overtredingen in het straatbeeld. Jeroen Wauters van intercommunale Veneco wordt ingezet om te controleren of stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen wel correct nageleefd worden. "Vandaag hebben gemeenten daar te weinig tijd voor, en staan ze soms ook te dicht bij het dossier."

Wie wil 'foefelen' met vergunningen, moet vanaf nu extra oppassen in Assenede, Deinze, Evergem, Kaprijke, Lovendegem, Maldegem, Sint-Laureins, Waarschoot, Zomergem en Zulte. In die gemeenten gaat stadmedewerker Jeroen Wauters van Veneco aan de slag om misbruik van vergunningen tegen te gaan. Als er genoeg dossiers op zijn bureau komen, denkt Veneco zelfs aan een uitbreiding van wat ze de 'handhavingscel' noemen.





"Er zijn drie grote voordelen waarom Veneco voor die gemeenten nu de handhaving van de vergunningen gaat doen", zegt Danny Claeys, voorzitter van Veneco.





Geen heksenjacht

"Gemeenten hebben vaak de tijd en de middelen niet voor. We horen ook dat het moeilijk is om enerzijds de vergunningen af te leveren, maar ook zelf te moeten controleren of alle voorwaarden wel correct nageleefd worden. Onze handhavingscel staat ook verder van het dossier dan de gemeenten zelf, en kunnen dus vaak neutraler optreden. Door samen te werken kunnen de kosten voor de gemeenten ook gedeeld worden, en met Jeroen Wauters halen we ook een expert in de juridische kant van de vergunningen binnen. Let wel: het is niet de bedoeling om vanaf morgen een heksenjacht te starten op elke overtreder. Het zullen de gemeenten zijn die ons doorgeven waar wij moeten controleren."





Maar voor welke zaken wordt Jeroen Wauters vanaf nu de straat op gestuurd? "Dat is heel divers", vertelt Jeroen. "Soms loop je ergens en zie je daar plots een grote hoop grond op een terrein liggen. Soms wordt er iets gebouwd, maar is het niet duidelijk of er wel een vergunning aangevraagd is. Of soms wordt er een vergunning afgeleverd om pakweg een schapenstal te bouwen, maar wordt eigenlijk een vakantiehuisje gebouwd. Wat als er in een gemeente plots een aanvraag komt om een casino te openen? Of wat als een winkelier plots een reclamepaneel van een half huis groot aan zijn gevel hangt? Wat doe je wanneer je op wandel bent en een vervuiling of lozing in een beek ontdekt? Of kan het dat iemand in de straat tot 's avonds laat met machines werkt in zijn garage en zo de nachtrust verstoort? Veel van die zaken kan je enkel doen met een vergunning, en in die vergunning zijn strenge regels opgenomen. Wij zorgen er samen met gemeente, politie en parket voor dat die regels nageleefd worden. En als dat niet het geval is, proberen we de hinderlijke situatie zo snel mogelijk weer recht te zetten in de oorspronkelijke situatie."





Sluikstorten

Ook het probleem van sluikstorten zal aangepakt worden. "Heel hinderlijk, maar nog altijd zeer moeilijk om op te sporen wie de dader is", beseft Jeroen Wauters. "Er zijn tests bezig om te kijken of camera's een effectief strijdmiddel zijn. We gaan ook bekijken waar die een meerwaarde kunnen zijn. Of misschien zijn er andere middelen mogelijk. In Kopenhagen zijn er goede resultaten door voetstappen te schilderen die naar een vuilbak leiden. Dat zou het zwerfvuil daar met bijna twintig procent doen dalen hebben. Ook daar gaan we over de gemeentegrenzen heen aan werken", zegt Jeroen Wauters nog.