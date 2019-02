Geen sluipverkeer meer door Martensveld Anthony Statius

25 februari 2019

14u32 0 Deinze Martensveld is afgesloten aan de kant van Vaart Linkeroever en de Kromme Brug. Met deze knip wil de stad Deinze het sluipverkeer weren uit de straat.

“Heel wat verkeer dat via de Kromme Brug naar de Oude Brugsepoort rijdt, gebruikt Martensveld als sluipweg”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Van Thuyne (CD&V). “We kregen een aantal meldingen van bewoners dat er teveel verkeer door de straat rijdt. Daarop volgend hebben we de buurt uitgenodigd om van gedachten te wisselen en een aantal weken geleden werd bij wijze van proefopstelling de straat afgesloten aan de kant van de brug. Je kan Martensveld bereiken via de Oude Brugsepoort en de Biesbulckstraat, maar je kan niet meer doorrijden. In de zomervakantie volgt er een evaluatie van deze opstelling.”