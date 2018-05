Geen positieve ademtest na ongeval in Volhardingslaan 31 mei 2018

De twee bestuurders die vrijdagnamiddag betrokken waren geraakt bij een verkeersongeval in de Volhardingslaan in Deinze legden uiteindelijk allebei een negatieve ademtest af. De politie had eerder via een persbericht meegegeven dat een 36-jarige vrouw te veel gedronken had, maar dat bleek niet te kloppen.





Bij het ongeval liepen beide bestuursters en een 7-jarige passagier lichte verwondingen op. (JEW)