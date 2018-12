Geen overwinning, wel mooie opkomst voor bekermatch tegen Eupen “De titel is het belangrijkste” Anthony Statius

05 december 2018

23u29 0 Deinze Zo’n kleine tweeduizend supporters trotseerden woensdagavond de regen om de bekermatch van SK Deinze tegen KAS Eupen te zien. De oranjehemden gingen dan wel met 1-3 onderuit, toch bleven de supporters positief. “We zien het aantal supporters met mondjesmaat groeien. De beker was een mooi cadeau geweest, maar de titel is het belangrijkste”, zeggen David Bekaert, Jonas Gilis en Jonas Strobbe van sfeergroep 818.

Zoals verwacht liep het Burgemeester Van de Wiele- stadion woensdagavond niet zo vol als bij de 1/16 finale tegen Club Brugge – toen kwam er meer dan 4.500 man kijken, waarvan een groot deel Deinze-supporters – maar dit kwam vooral om dat Eupen slechts enkele tientallen fans meebracht uit de Oostkantons.

Twee doelpunten in eerste kwartier

Voor de aanvang van de match was er bij de supporters hoop op een overwinning. “Ik geloofde er sterk in dat we tegen Eupen konden winnen”, zegt Jean-Marie Beirnaert van supportersvereniging De Blussers. “Bij Eupen is het erop of eronder, ze spelen ofwel zeer goed, ofwel bakken ze er niets van, er is geen middenweg. Een groot voordeel is dat zij vooral aanvallend voetbal spelen en daar kon Deinze misschien wel van profiteren.” Maar het mocht niet zijn. In het eerste kwartier kregen de oranjehemden al twee doelpunten te slikken. Met het doelpunt van Lennart Mertens in de zeventiende minuut kwam een kleine opflakkering, maar dat was van korte duur. Toch blijven de supporters positief.

“Met mondjesmaat begint het aantal supporters van SK Deinze te groeien”, zeggen Jonas Gilis, David Bekaert en Jonas Strobbe van sfeergroep 818. “Onze fotoactie van de voorbije dagen was alvast een succes. In de aanloop naar deze wedstrijd hebben we tien dagen lang iedere dag twee tickets gratis weggeven. Op onze Facebookpagina zetten we een foto van ergens in groot-Deinze en wie als eerste op de locatie aankwam, kreeg de tickets. Hier is veel reactie op gekomen. Binnenkort organiseren we ook een eetfestijn en dankzij de nieuwe commercieel medewerker Björn Sengier is er ook na de match meer ambiance. We zien de laatste tijd toch wat meer nieuwe gezichten langs het veld opduiken en dat kunnen we alleen maar toejuichen.”

We hebben nog een lange weg af te leggen, maar we moeten geduld hebben. Het komt wel goed met Deinze Jean-Marie Beirnaert

“Ik was vroeger lid van de supportersclub De Bachtenaeren van café Het Bachtenaerke, maar ik was eerlijk gezegd al een tijd afgehaakt”, zegt Bart Vanhyfte. “Sinds kort komen we met enkele vrienden opnieuw met plezier naar de thuismatchen kijken.”

Supportersaantal groeit

Ook Jean-Marie Beirnaert ziet dat het aantal supporters groeit. “Sinds de overwinning tegen Club Brugge zit er wat meer beweging in. Zo zijn er enkele gezichten, die ik hier al meer dan vijftien jaar niet meer had gezien, die nu regelmatig opnieuw komen supporteren. Ook naast het veld valt er meer te beleven. We hebben nog een lange weg af te leggen, maar we moeten geduld hebben, het komt wel goed met Deinze”, zegt Beirnaert.

Het verlies tegen Eupen laten de supporters alleszins niet aan hun hart komen. “De beker was mooi geweest, maar het belangrijkste is dat we de titel binnenhalen”, zegt Jonas Strobbe. “We staan in het klassement slechts op vijf punten van leider Thes Sport Tessenderlo, dus we maken veel kans om te promoveren. De titel is een must, we geloven in onze ploeg en in onze voorzitter.”