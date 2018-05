Geen mobiele stembureaus in oktober 31 mei 2018

Er zijn in Deinze en Nevele geen mobiele stembureaus tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Daarvoor zijn er onvoldoende computers beschikbaar.





Gemeenteraadslid Dirk Stroobandt (GroenRood) deed op de vorige gemeenteraad het voorstel om mobiele stemlokalen te plaatsen. "Voor mensen die niet goed te been zijn, voorziet de wet volmachten, maar als we deze kunnen voorkomen, moeten we dat doen", aldus Stroobandt. "Mobiele stembureaus zouden dan op de parking van een rusthuis kunnen worden geplaatst of in de cafetaria, zodat de bewoners zelf hun stem kunnen uitbrengen. Het moet niet enkel beperkt blijven tot een rusthuis."





"Door de fusie zal ook de Deinzenaar vanaf nu digitaal kunnen stemmen", zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). "We krijgen op grondgebied Deinze 25 stembureau's, maar om er nog eens bijkomende te voorzien, zijn er onvoldoende computers ter beschikking. We sluiten niet uit dat er later mobiele bureaus worden ingeschakeld." (ASD)