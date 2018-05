Geen betaalkaarten meer op Engie Parkies 15 mei 2018

Geen betaalkaarten meer, enkel nog drankbonnetjes op de Engie Parkies deze zomer. Vzw Divers pakt uit met topnamen zoals Guy Swinnen en Coco Jr. & The All Stars.





"Op woensdag 4 juli geven Soulbrothers de aftrap", zeggen Jeffrey Van Haeren en Thomas Croket van vzw Divers. "Verder hebben we Rootsriders: Bob Marley tribute band, Guy Swinnen Band, Coco Jr. & The All Stars, Sofie & Hugh Kanza, Matthias Vergels en op 15 augustus sluit Uncle Phil het rijtje af."





"Het systeem met betaalkaarten hebben we afgevoerd", zegt Van Haeren. "Geen betaalkaarten meer, want op drukke momenten zorgde dit vorig jaar voor te lange wachtrijen aan de dranktent. Op de avond van het vuurwerk zorgen we voor een extra bar." (ASD)