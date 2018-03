Geen berg vuilniszakken meer aan flats BINNENKORT ONDERGRONDSE CONTAINERS IN HEEL MEETJESLAND JOERI SEYMORTIER

02u47 0 Deinze De nieuwe appartementen aan het station van Aalter krijgen als eerste in onze regio ondergrondse containers voor het restafval. Ook in Eeklo en Deinze staan projecten op stapel. "Veel netter dan tientallen vuilniszakken te stapelen op straat", zegt burgemeester Patrick Hoste (CD&V).

Niets slordiger dan bergen vuilniszakken die de avond voor de ophaling van het restafval tegen de muren van appartementsgebouwen gestapeld worden. IVM wil in heel het Meetjesland en de streek rond Deinze ondergrondse afvalcontainers lanceren bij flatgebouwen. De primeur is voor de nieuwe flats recht tegenover het station van Aalter, residentie IJzerenwaag.





"Deze container vervangt de restafvalzak en zorgt voor een netter straatbeeld", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "De flatbewoners moeten geen afvalzakken meer kopen. Ze kunnen hun restafval gewoon in de keuken verzamelen, in de traditionele zakjes voor in de afvalemmer, of bijvoorbeeld in de plastic zakjes die je in een warenhuis aan de kassa krijgt. Om het luik van de ondergrondse container open te krijgen moet wel betaald worden. Voor een kleine hoeveelheid betaal je 50 eurocent en voor een grotere zak betaal je 1 euro. Alles is perfect berekend, zodat het ongeveer op dezelfde prijs uitkomt als wanneer je het afval in een witte restafvalzak van de gemeente zou steken."





1 euro per 45 liter

De flatbewoners moeten geen grote hoeveelheid huisvuil meer verzamelen en stockeren tot het moment dat de restafvalzak vol is. In de ondergrondse container kunnen de bewoners twee volumes deponeren. Een volume van ongeveer 25 liter kost dan een halve euro, een volume van ongeveer 45 liter kost 1 euro. De geldinworp moet wel gepast zijn en met één geldstuk gebeuren. Er wordt nog gezocht naar een moderner systeem dat werkt met een badge of je elektronische identiteitskaart.





Papier en karton en ook de P+MD-zak zullen in Aalter nog altijd apart ingezameld en opgehaald worden. Ook al is het op termijn de bedoeling om ook dat gezamenlijk in te zamelen aan appartementen. "We willen dit systeem uitrollen in al onze IVM-gemeenten in het Meetjesland en de streek rond Deinze", zegt IVM-voorzitter Koen Loete. "In mijn thuisstad Eeklo gaan we de ondergrondse containers lanceren in de Sint-Jozefwijk. Ook Deinze springt al zeker mee op de kar, wellicht aan de rotonde op de Markt en in een nieuwe verkaveling in een deelgemeente. Eeklo en Deinze willen gaan voor alle afvalfracties, en dus meer dan enkel het restafval. We hopen dat de andere gemeenten in de regio het voorbeeld volgen. IVM heeft alvast geïnvesteerd in een speciale vrachtwagen, om de ondergrondse containers leeg te maken", zegt Loete nog.