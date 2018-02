Gedaan met parkeren in Brielstraat 16 februari 2018

Het is gedaan met parkeren in de Brielstraat ter hoogte van dienstencentrum Leiespiegel. Momenteel kan je nog je wagen kwijt aan beide kanten van de rijweg, maar de gemeenteraad van volgende week donderdag 22 februari zal stemmen over een parkeerverbod. "Er is te veel hinder voor het vrachtverkeer komende van de Tolpoortstraat en het is onveilig voor fietsers", zegt schepen Norbert De Mey (Open Vld).





Niet veel mensen wisten dit, maar in de Brielstraat, meer bepaald het gedeelte tussen de Markt en de Mouterijfdreef, geldt sinds de heraanleg van de straat een blauwe zone. Auto's mochten er parkeren aan beide kanten van de rijweg, tot nu. Meer en meer mensen ontdekten deze handige parking dicht bij het centrum en op drukke momenten stond de rijweg aan beide kanten redelijk vol.





"We hebben vastgesteld dat deze geparkeerde wagens de doorstroming van het verkeer, vooral vrachtwagens, belemmeren", zegt schepen Norbert De Mey (Open Vld). "Vrachtwagens die van de Molens van Deinze in de Tolpoortstraat komen en linksaf de Brielstraat inslaan konden maar moeilijk passeren. Daarom gaan we nu paal en perk stellen aan deze blauwe zone. Laden en lossen is wel nog toegelaten.





Als het punt op de gemeenteraad goedkeuring krijgt, zullen de nodige maatregelen worden getroffen." (ASD)