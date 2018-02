Gedaan met lelijke verkiezingsborden PAUL SOETAERT (N-VA) DOET VOORSTEL, ANDERE PARTIJEN ENTHOUSIAST ANTHONY STATIUS

21 februari 2018

02u41 0 Deinze De kans zit er dik in dat er dit jaar geen verkiezingsborden in het straatbeeld van Deinze zullen staan. Oppositieraadslid Paul Soetaert (N-VA) stelt morgenavond op de gemeenteraad voor om campagne te voeren zonder plakkaten. Zowel meerderheid als oppositie is vragende partij voor een verbod op schreeuwerige verkiezingsborden, dat blijkt uit rondvraag van uw krant. Binnenkort zitten de partijvoorzitters samen om dit in een concreet voorstel te gieten.

Komt er dan toch een verbod op verkiezingsborden in Deinze? Als het van de Deinse politieke partijen - zowel meerderheid als oppositie - afhangt, dan zullen we in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen geen plakkaten zien langs de weg. Oppositieraadslid Paul Soetaert (N-VA) doet het voorstel op de gemeenteraad van donderdag 22 februari.





"We vragen aan de verschillende partijen om vrijwillig een charter te ondertekenen", zegt Paul Soetaert. "Daarin verbindt elke kandidaat er zich toe om geen enkel verkiezingsbord op te stellen of affiches aan te plakken op onbebouwde percelen, in private tuinen, langs openbare wegen en parkings, op openbare gronden, op aanhangwagens, op auto's, op bussen en op vrachtwagens. We kunnen het goede voorbeeld geven met een milieuvriendelijke campagne zonder visuele vervuiling en onnodig houtverbruik. Campagnes worden nu toch meer en meer gevoerd via sociale media."





Ecologische kost

Na een rondvraag blijkt dat niet enkel de N-VA-fractie met dit idee speelt. GroenRood-voorzitter Peter Parmentier stuurde enkele dagen geleden nog een gelijkaardig voorstel naar zijn collega-partijvoorzitters en ook sp.a gaat akkoord met een verbod op verkiezingsborden. "De borden zijn lelijk, brengen een zware ecologische kost met zich mee en zijn weinig effectief in dagen van digitalisering", zegt Parmentier. "Daarbij is het onpersoonlijk als campagnemiddel en een tijd- en geldrovende karwei. Met het geld dat we uitsparen zou iedere partij 1.000 euro, wat voor sommigen een fractie van het ware bedrag is, kunnen schenken aan een instelling of vzw."





Ook binnen de meerderheid zijn ze het idee genegen. "Ik heb het voorstel twee maanden geleden gedaan binnen het schepencollege", zegt Norbert De Mey, lijsttrekker van Open Deinze. "Meer nog, we zullen met alle partijvoorzitters samenzitten om de concrete invulling te bespreken. Alle partijen moeten akkoord gaan, want anders gaat het niet door."





"We zijn nog niet bezig met verkiezingen, maar wel met onze stad te besturen", reageert burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).





Reclamedrukwerk

"Ik spreek niet voor de hele partij, maar persoonlijk ben ik wel voorstander van een campagne zonder verkiezingsborden. Alhoewel ik goede herinneringen heb aan het plaatsen van de borden tijdens de vorige campagne. Ik deed dat graag. Maar ik merk dat alles beweegt in de richting van een campagne zonder. Daarbij, de stad Deinze is een van de eerste die een belasting op reclamedrukwerk invoerde. Het lijkt me dan ook logisch dat we zelf geen onnodige reclame zullen plaatsen."