Gaslek in Beekstraat 06 juni 2018

02u54 0

Enkele arbeiders hebben gisterenvoormiddag een gasleiding geraakt in de Beekstraat in Deinze. Drie brandweerwagens kwamen net als nutsmaatschappij Eandis ter plaatse om het lek te dichten. Gevaar voor de omwonenden was er op geen enkel moment. Er hoefde dan ook niemand geëvacueerd te worden.





(JEW)