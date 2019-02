Garage Bettens keert tijdelijk terug naar haar roots Anthony Statius

27 februari 2019

12u07 0 Deinze Garage Bettens verhuist de komende zes maanden van Bachte-Maria-Leerne naar Kerrebroek 87 in Nevele, waar Antoine Bettens vijftig jaar geleden de zaak heeft opgestart. “De garage wordt volledig gerenoveerd”, zeggen Jan Bettens en Delphine Verschelde, die ondertussen al vijftien jaar hun zaak runnen in Bachte-Maria-Leerne.

“In 2004 kochten we de voormalige Volvo-garage om er de familiezaak in verder te zetten”, klinkt het. “Met enkele kleine aanpassingen en af en toe een opknapbeurt konden we hier mooi verder werken. Het gebouw zelf staat er nu ongeveer veertig jaar en begint hier en daar toch wat ouderdomskwaaltjes te vertonen. Tijd voor een grondige renovatie waarbij vooral aandacht besteed wordt aan duurzaam en energiezuinig verbouwen. Om de verbouwingsfase zo kort mogelijk te houden, verhuist Garage Bettens vanaf maandag 4 maart naar het vorige pand in Nevele.”

Meer info via 09/371.51.80.