Gampelaeredreef nog drie dagen afgesloten 26 maart 2018

De Gampelaeredreef wordt vanaf vandaag, maandag 26 maart, nog eens drie werkdagen afgesloten voor alle verkeer.





Door het samenvallen met het asfalteren van de N43 werden de snoeiwerken in de Gampelaeredreef tijdelijk uitgesteld. De N43 was vrijdagavond weer open voor het verkeer, maar om de resterende bomen in de Gampelaeredreef op een veilige manier te snoeien is het noodzakelijk een deel van de dreef tijdelijk af te sluiten. Vanaf maandag wordt het stuk tussen het spoorwegviaduct en de Kouterlosstraat afgesloten tussen 8 en 17 uur. De snoeiwerken zullen ongeveer drie werkdagen duren en er wordt een plaatselijke omleiding voorzien. Fietsers kunnen gebruik maken van de doorgang via de Joos Vijdtdreef. (ASD)