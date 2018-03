Gampelaeredreef dicht voor snoeiwerken 01 maart 2018

02u57 0

De Gampelaeredreef wordt vandaag tussen 8 en 17 uur tijdelijk afgesloten voor snoeiwerken. Tussen het spoorwegviaduct en de Kouterlosstraat kan het verkeer niet door. De snoeiwerken zullen vier tot vijf werkdagen duren. Er is een omleiding. Fietsers kunnen gebruik maken van de doorgang via de Joos Vijdtdreef.





Meer info via de Dienst omgeving: 09/381.95.00 en omgeving@deinze.be. (ASD)