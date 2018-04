Game of Thrones-acteur kruipt in Batwing VTI Deinze 11 april 2018

De Batwing-replica van VTI Deinze is afgelopen weekend duidelijk in de smaak gevallen bij de bezoekers van FACTS in Flanders Expo in Gent. Ook acteur Isaac Hempstead-Wright, beter bekend als Bran Stark uit Game of Thrones, waande zich even Batman. "'I'm going in', zei hij dik tegen de zin van zijn bodyguards", zegt leerkracht Koen Verbrugghe die met de leerlingen mechanica Batmans vaartuig namaakte. "Iedereen mocht in de cockpit zitten in ruil voor een bijdrage voor Make-A-Wish Vlaanderen", zegt Koen. "Zwaar onder de indruk nam Bran Stark plaats. Hij vroeg om foto's te maken voor op zijn Facebook."





De Batwing en de Star Wars X-Wing van vorig jaar zijn te bewonderen op de Open Dag van VTI Deinze op 6 mei. (ASD)