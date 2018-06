Fusiefeest met De Romeo's en Johan Verminnen 43.000 INWONERS KUNNEN ELKAAR ONTMOETEN IN TUINEN OOIDONK ANTHONY STATIUS

12 juni 2018

02u54 0 Deinze De stad Deinze en de gemeente Nevele geven op zondag 17 juni een huwelijksfeest en alle inwoners zijn uitgenodigd. Nevelaar Johan Verminnen en De Romeo's staan in voor de muziek op het fusiefeest in de tuinen van kasteel Ooidonk. Toegang is gratis.

Zoals het een huwelijk betaamt, wordt de echtelijke verbintenis tussen de stad Deinze en de gemeente Nevele gevierd met een trouwfeest. De fusie treedt pas in werking vanaf dinsdag 1 januari 2019 maar, aangezien een trouwfeest in de zomer aangenamer is, vinden de festiviteiten plaats op zondag 17 juni.





Als feestlocatie werd niet toevallig gekozen voor het domein rond kasteel Ooidonk in Bachte-Maria-Leerne. "Het kasteel werd ooit bewoond door de heren van Nevele", zegt burgemeester van Nevele Johan Cornelis (CD&V). "En met de fusie herhaalt de geschiedenis zich."





"We geven een fusiefeest omdat het een historische gebeurtenis is, maar ook zodat de inwoners van Deinze en Nevele elkaar beter kunnen leren kennen", zegt de Deinse burgervader Jan Vermeulen (CD&V). "In andere fuserende gemeenten lijkt de fusie eerder een klus, die geen aanleiding lijkt tot een feest, maar hier ligt dit anders. Het stond zelfs bij de aanbevelingen van de VVSG, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. Voor onze stadsdiensten zijn het al intense weken geweest en dit feest is ook voor hen een bedanking en een gelegenheid om hun toekomstige collega's beter te leren kennen."





Tussen 14 en 19 uur is er doorlopend animatie voor jong en oud. Voor de kinderen is er een waaier aan activiteiten zoals schieten met pijl en boog naar de deelgemeenten, een interactief spel op een landkaart of ringwerpen. Er zijn foodtrucks van lokale producenten en handelaars en Johan Verminnen en De Romeo's brengen muzikaal entertainment.





Fietstocht

Sportievelingen kunnen een fietstocht maken die over het grondgebied van Deinze en Nevele loopt. Er zijn drie tochten uitgestippeld: een kindvriendelijke tocht van 16 kilometer, een recreatieve tocht van 34 kilometer en een fikse tocht van 56 kilometer. Alle aanwezigen krijgen een gadget. De toegang tot het domein is gratis. Het kasteel zelf is tijdens het fusiefeest onder begeleiding te bezoeken voor 7 euro in plaats van 9 euro.





De poorten openen vanaf 14 uur. Het optreden van Johan Verminnen begint om 15 uur en De Romeo's komen om 17.30 uur.





Meer informatie via www.fusiedeinzenevele.be/feest en de dienst cultuur en evenementen: 09/381.95.00 en evenementen@deinze.be.