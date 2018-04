Fusie tussen huisvestingsmaatschappijen 25 april 2018

02u28 0 Deinze De Deinse Sociale Bouwmaatschappij en de Merelbeekse Sociale Woningen willen nog voor de zomervakantie fuseren tot Habitare+.

"Een professionele sociale huisvestingssector in de 21ste eeuw heeft nood aan grotere structuren met voldoende draagkracht", zegt Rutger De Reu van de Deinse maatschappij. "Met Habitare+ krijgt de fusiemaatschappij een nieuwe, moderne naam die ook de baseline 'Meer dan wonen alleen' accentueert. We willen een maatschappij zijn met huurders die graag bij ons wonen en hun plaats vinden in hun eigen straat en dorp"





Het patrimonium van Habitare+ zal bestaan uit 1.052 wooneenheden. Er zitten nog 510 wooneenheden in projectfase verspreid over Merelbeke, Oosterzele, Gent, Deinze, Zulte, De Pinte, Sint-Martens-Latem en Nevele.





Habitare+ behoudt de bestaande kantoren in Deinze en blijft een contactkantoor hebben in Merelbeke. Er werken tien personeelsleden. "De plaatselijke dienstverlening aan de klanten blijft ongewijzigd. Voor de huurders verandert er uiterlijk niet zo veel", klinkt het nog. (JSA)