Fusie moet senioren bonus opleveren SP.A WIL DAT 20 MILJOEN VOORAL NAAR OUDERENHUISVESTING GAAT ANTHONY STATIUS

02 mei 2018

02u25 0 Deinze Een dagverzorgingscentrum in Nevele en meer betaalbare assistentiewoningen in fusiestad Deinze. Daar moet volgens sp.a een groot deel van de fusiebonus van 20 miljoen euro naartoe vloeien.

Aan de vooravond van 1 mei trokken de socialisten van Deinze en Nevele met een vuurrood boeketje bloemen naar de vier woonzorgcentra van Deinze en de twee in Nevele. "De rusthuisbewoners worden al zo vaak vergeten, daarom brengen wij hen een bloemetje. Hiermee willen we aandacht vestigen op het nijpende tekort aan huisvesting voor senioren in de toekomstige fusiestad", zegt voorzitter Wouter De Schepper.





"Deinze heeft een behoorlijk sterk aanbod aan rusthuizen, maar een zeer beperkt aantal assistentiewoningen", legt De Schepper uit. "Nevele scoort op beide gebieden beneden het Vlaams gemiddelde. In totaal zijn er amper 69 plaatsen voor 8.613 65-plussers of amper 8 assistentiewoningen per 1.000 senioren. Het Vlaams gemiddelde ligt net onder de 20 assistentiewoningen per 1.000. In onze verzorgingstehuizen van de fusiestad hebben we 520 erkende plaatsen, dat zijn er 60 per 1.000 senioren. Hiermee halen we wel het Vlaamse gemiddelde."





Kamers vernieuwen

"Onze partij wil in de komende jaren bijkomend investeren in seniorenhuisvesting", zegt eerste schepen van Nevele Mia Pynaert. "Door de fusie zal het nieuwe Deinze over een fusiebonus van 20 miljoen euro beschikken. Van dat bedrag moet een aanzienlijk deel geïnvesteerd worden in ouderenvoorzieningen. Daarbij denken we aan nieuwe kamers in de OCMW-woonzorgcentra, aan extra assistentiewoningen en aan een dagverzorgingscentrum in Nevele."





Controle

"De zes rusthuizen moeten ook betaalbaar blijven. Uitgezonderd in WZC Sint Vincentius liggen de prijzen in die rusthuizen onder het Vlaamse gemiddelde van 1.690 euro per maand. De aanwezigheid van het OCMW-rusthuis Karel Picqué in Deinze is een belangrijke verklaring voor deze gematigde prijszetting. Dankzij de aanwezigheid van een OCMW-rusthuis kunnen we het prijsniveau toch enigszins temperen. Zo hebben we ook de prijsstijgingen in WZC Ter Leenen in Nevele kunnen milderen de afgelopen legislatuur. Maar we mogen ons niet blind staren op gemiddeldes. Ook de huidige dagprijs doet al veel mensen pijn. Het is belangrijk dat we het OCMW-aanbod in de toekomst behouden, uitbreiden waar mogelijk en de prijzen onder controle houden."





De sp.a-ploeg plant ook een aantal werkbezoeken, onder meer aan het nieuwe dagcentrum in Zottegem. "Zo kunnen we sterk onderbouwde voorstellen voor Deinze formuleren," besluit sp.a plus- gemeenteraadslid Freija Dhondt.





