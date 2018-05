Freija Dhondt trekt sp.a-lijst 02 mei 2018

Freija Dhondt werd door sp.a plus Deinze-Nevele uitgekozen als lijsttrekker.





Met Kris De Waele uit Vosselare op de tweede plaats trekt het huidig gemeenteraadslid van Deinze op 14 oktober naar de kiezer. Mia Pynaert, huidig eerste schepen van Nevele, zal de lijst duwen. De socialisten maakten de kop en staart van hun lijst gisteren bekend tijdens de 1 meiviering in zaal De Pulle in de Deinse Stationsstraat.





Sp.a plus profileert zich als open lijst en begin april lanceerde het bestuur nog een oproep naar kandidaten en vrijwilligers uit Deinze en Nevele om het team te versterken. "Deinze heeft ons nodig en wij trekken met een zo sterk mogelijke ploeg naar de verkiezingen", zegt Freija Dhondt. (ASD)