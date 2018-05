Freddy Tack (67) fietst en loopt 14.500 euro bijeen voor goed doel 12 mei 2018

02u27 0 Deinze Freddy Tack (67) is er gisteren weer in geslaagd om de 34 kilometer heen en weer tussen Deinze en UZ Gent af te leggen. Dit keer de helft al fietsend en met een kleine rustpauze, maar toch met 14.500 euro voor het Kinderkankerfonds. "Ik ben zo fier op mijn papa. Hoewel zijn gezondheid minder is, blijft hij toch doorzetten", zegt zijn dochter Vanessa.

36.284 euro. Zoveel heeft Deinzenaar Freddy Tack in totaal al kunnen geven aan het Kinderkankerfonds van UZ Gent. In 2011 liep Freddy zijn laatste werkdag als klusjesman in het Gentse ziekenhuis tegemoet en dat bracht 8.600 euro op. In 2016 herhaalde hij zijn stunt en wist toen 13.184 euro te verzamelen. Gisteren deed hij er nog een schepje bovenop met het mooie bedrag van 14.500 euro.





Met enkele sympathisanten - in totaal kwam er een tachtigtal mensen mee lopen, wandelen of fietsen - in zijn kielzog vertrok de man gisterenochtend om 10 uur vanop het Sint-Poppoplein in Deinze. Met de fiets deze keer, want op aanraden van de dokter en zijn familie moest hij het wat rustig aan doen. In 2016 kreeg hij een trombose en twee keer een longembolie tijdens een vakantie in het Zwarte Woud in Duitsland. De familie Tack nam gisteren het zekere voor het onzekere. Het Rode Kruis van Deinze werd ingeschakeld om de sportievelingen de hele rit te volgen.





"Ongerust en fier"

"Ik ben al ongerust geweest", zegt dochter Vanessa, die haar papa stond op te wachten aan het Sint-Poppoplein. "Ik was erbij toen het gebeurde in Duitsland en het was geen mooi zicht. Het heeft niet veel gescheeld of we waren ons papa kwijt, maar zijn goed hart heeft hem erdoor gekregen. Dat hebben de dokters ons verteld: door het sporten leeft hij nog. Maar hij is koppig en wou absoluut nog eens lopen voor het Kinderkankerfonds. Ik ben heel fier dat hij dat wil doen, maar intussen maak ik me wel zorgen. Daarom hebben we afgesproken dat hij de helft zou fietsen en enkel zou lopen in het terugkeren."





Freddy arriveerde om 12.15 uur met de fiets in het UZ en om 13 uur vertrok hij al lopend en haalde om 15.20 uur de eindmeet aan het Sint-Poppoplein. "Ik ben tevreden", zegt Freddy na zijn aankomst. "Ter hoogte van Deurle heb ik even moeten uitrusten op het supporterstreintje, dat ons volgde. Het ging niet meer. Ik kreeg last van mijn ademhaling en mijn rechterbeen begon pijn te doen. Daarna ben ik vanaf de Colruyt in Astene weer beginnen lopen. Ik ben blij dat ik het gehaald heb en vooral dat ik weer een mooi bedrag kan schenken aan die kindjes. Of er een vierde keer komt? Ik zou wel willen, maar het moet haalbaar zijn." (ASD)