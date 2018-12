Foodbart geeft aperitiefconcerten voor goede doel Anthony Statius

11u42 0 Deinze Bart Vandekerckhove van hamburger- en saladbar Foodbart organiseert drie weken lang aperitiefconcerten voor het goede doel. Sara Van Cauwenberghe, Op ‘t Gemakske en Bossie zorgen voor de muziek en de opbrengst van de Warmste Bar’t gaat naar het Fonds Jan Filliers.

“We nodigen iedereen uit voor een gezellig aperitiefconcert gedurende drie zondagen in december”, zegt Bart Vandekerckhove. “Naast muziek kan je komen genieten van een lekkere cava, een goeie chocomelk of iets straffer uit het Filliers-assortiment. Alle opbrengsten gaan naar het Fonds Jan Filliers,

Op zondag 9 december mocht de Deinse singer-songwriter Sara Van Cauwenberghe de spits afbijten. “Vorig jaar heb ik bij Corgas een optreden gegeven ten voordele van de Alzheimer Liga”, zegt Sara. “Deze keer steun ik graag het Fonds Jan Filliers, een lokaal initiatief uit Deinze.”

Op zondag 16 december komt de Deinse band Op’t Gemakske langs en op zondag 23 december is het de beurt aan Bossie, allemaal muzikaal talent uit Deinze. De concerten starten telkens om 11 uur en de toegang is gratis. “Tijdens de Warmste Week zullen we met zoveel mogelijk muzikanten naar Wachtebeke gaan om onze cheque af te geven. We mikken om 1.000 euro”, zegt Bart.