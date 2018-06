Food Truck Happening krijgt 7.000 euro subsidie 22 juni 2018

02u47 0 Deinze Vzw Happy Days houdt dit weekend opnieuw een Food Truck Happening. De vzw kreeg hiervoor een subsidie van 7.000 euro. "We zijn het enige culturele evenement in Deinze dat nationaal erkend wordt", zegt Frank Batslé, een naar Deinze uitgeweken Gentenaar.

Vzw Happy Days houdt voor de derde keer de Food Truck Happening in de voortuin van Franks huis in de Ooidonkdreef in Bachte-Maria-Leerne, vlak bij kasteel Ooidonk. De eerste keer vond het evenement plaats in het centrum van Deinze, waar Frank met zijn vzw Happy Days in 2015 en 2016 optredens organiseerde.





"Wij organiseren al jaren optredens op de Groentenmarkt tijdens de Gentse Feesten en wouden dat concept overbrengen naar Deinze", zegt Frank. "Helaas sloeg het concept niet aan en dus zijn we met iets anders begonnen. Op de Food Truck Happening komen er twee weekends een vijftal foodtrucks met heerlijke hapjes. De bezoekers kunnen bij een hapje en een drankje genieten van live muziek van onder andere lokaal talent van Emy Kabore, de soulzangeres die het tot de finale van Humo's Rock Rally schopte."





De foodtruckfestival vindt plaats van vrijdag 22 juni tot en met zondag 24 juni en vrijdag 29 juni tot en met zondag 1 juli. De poort gaat op vrijdag open om 17 uur en op zaterdag en zondag om 14 uur. De toegang is gratis.





(ASD)