Flatgebouw op Markt ontruimd na chemisch luchtje 11 juli 2018

Op de Markt in Deinze zijn gisterenmiddag rond 13.40 uur een flatgebouw en aanpalende gebouwen volledig ontruimd na een chemisch ongeval in de kelder van Lloyds Pharma.





In de kelder zouden enkele rekken met producten omgevallen zijn, waardoor er een chemische reactie met rookontwikkeling ontstond. In diezelfde kelder is ook een 37-jarige man uit Deinze aangetroffen, hij werd naar het UZ Gent gebracht maar verkeert niet in levensgevaar. De man bleek een inwoner van het flatgebouw te zijn. "De omstandigheden zijn nog niet duidelijk, er is een onderzoek gestart", zegt politiewoordvoerster Julie Van den Heede. De Markt van Deinze was enige tijd afgesloten. Vele buurtbewoners hadden toch vraagtekens bij het gebeuren. "Hoe is de man in die kelder terecht gekomen?", klonk het nieuwsgierig. In de kelder stonden oude producten van de vorige apotheker die daar een zaak had, vertelt een bron die anomiem wil blijven. "De deur naar de kelder staat ook vaak open, moeilijk is het niet om binnen te geraken", klinkt het. De man gaf volgens buren een verwarde indruk. Burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) bracht enkele getroffen inwoners waaronder Gilbert en Nini - samen met de brandweermannen die hun hondje Gini gered hadden. "We waren niet thuis toen het gebeurde. Een geluk dat de brandweer ons hondje kon redden."





