Filosoof Stefaan Blancke (41) kaapt prestigieuze prijs weg 15 februari 2018

02u48 0 Deinze Deinzenaar Stefaan Blancke maakt naam onder de filosofen. Blancke kaapte de prestigieuze Prijs Lucien De Coninck 2018 weg. In zijn nieuwste boekje 'De schepping na Darwin' geeft hij in 88 bladzijden een spoedcursus over het creationisme.

Stefaan Blancke trekt al decennia lang ten strijde tegen het creationisme - het geloof dat God de wereld en de mens geschapen heeft - en dit heeft hem geen windeieren gelegd. Stefaan is de winnaar van de Prijs Lucien De Coninck 2018 die het gelijknamig fonds tweejaarlijks uitreikt aan jonge wetenschappers.





Stefaan is verbonden aan Universiteit van Gent en sinds kort ook aan de Central European University in Boedapest.





"De schepping na Darwin vertelt het verhaal van de evolutietheorie en het creationisme. De evolutietheorie van Charles Darwin was revolutionair, maar het creationisme, een beweging die in het begin van de 20ste eeuw ontstond in de Verenigde Staten, verwierp die. Volgens hen schiep God de wereld en het idee dat mensen verwant zijn aan dieren, kon er bij hen niet in. Anno 2018 gelooft nog steeds 40 tot 45 procent van de Amerikanen, net zoals een groot deel van de wereldbevolking, in een of ander scheppingsverhaal."





De schepping na Darwin is te koop voor 15 euro bij de betere boekhandel of online via www.aspeditions.be. (ASD)