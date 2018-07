Film, dj's en pre-festival in Chez Popo 06 juli 2018

Waar?

Het Sint-Poppoplein in Deinze.





Wie?

Louis Sollie en Clement Goeminne in samenwerking met de vzw Deinze Winkelstad.





Wat?

Schuif je voeten in het zand en geniet van een cocktail in zomerbar Chez Popo aan de oevers van de Leie. Chez Popo sluit perfect aan bij het WK-dorp, maar je kan er veel meer dan naar de matchen kijken. De bar van Louis en Clement is iedere dag tot en met zondag 15 juli open. Er staan nog openaircinema, dj-sets en lunchevents met onder andere tienkamper Thomas Van der Plaetsen op de agenda. Op zondag 8 juli is er van 14.30 tot 22 uur een pre-party van het nieuwe festival Intens, dat plaatsvindt op de laatste dag van de Deinse Feesten. "We willen nog benadrukken dat we nauw samenwerken met de horecazaken van Deinze", klinkt het bij de organisatoren.





Prijzen?

Een pint kost 2,20 euro en cocktails vanaf 6 euro.





(ASD/JSA)