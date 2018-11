Filliers lanceert roze fruitjenever Anthony Statius

12 november 2018

12u47 0 Deinze Filliers Distillery heeft een nieuwe fruitjenever in een opvallende kleur gelanceerd. De Filliers PINK Fruitjenever smaakt naar een combinatie van granaatappel, roze pompelmoes en framboos en zit in een roze fles met daarop een flamingo.

De Graanstokerij Filliers langs de Leernsesteenweg (N466) in Bachte-Maria-Leerne brengt met Filliers PINK Fruitjenever een roze variant uit van haar populaire fruitjenevers. “Dit drankje is een leuk alternatief voor het glas cava of witte wijn tijdens de feestdagen”, zegt communicatieverantwoordelijke Frédéric De Gezelle. “De Filliers PINK Fruitjenever is gemaakt op basis eigen gedistilleerde graanalcohol, op smaak gebracht met natuurlijke sappen van granaatappel, roze pompelmoes en framboos, zonder toevoeging van bewaarmiddelen of kleurstoffen. Maar niet enkel de kleur springt in het oog, ook de fles is opvallend en vooral feestelijk te noemen. Een flamingo, die een glaasje jenever vasthoudt, siert de fles.”

Filliers PINK Fruitjenever is te koop in de supermarkt en de betere drankenhandel voor 12,99 euro.