Filliers heeft tweede reeks roggewhisky klaar Anthony Statius

15 november 2018

10u27 0 Deinze Filliers Distillery brengt 6.000 extra flessen Sunken Still Belgian Rye Whisky op de markt. “Niet enkel de smaak, maar ook het verhaal achter deze roggewhisky is uniek”, zegt Jana Gijsen van communicatiebureau Diamonds & Pearls.

Twee jaar geleden lanceerde Filliers Distillery uit Bachte-Maria-Leerne de alleeerste Belgische roggewhisky. Nu heeft de familiestokerij een tweede batch Sunken Still Belgian Rye Whisky klaar.

“De Sunken Still wordt gemaakt van 100% rogge, gedistilleerd in de koperen stookketels van Filliers en kreeg drie jaar de tijd om te rijpen op nieuwe bourbonvaten van Amerikaanse eik”, klinkt het. “Deze rijping zorgt voor een zachte, evenwichtige whisky met zoete en fruitige toetsen. Maar niet alleen de smaak is uniek, ook het verhaal dat achter deze eerste Belgische rogge whisky schuilt, is bijzonder. De Sunken Still is een eerbetoon aan de dappere medewerkers van Filliers Distillery die de stookketel tijdens de Eerste Wereldoorlog lieten zinken in de nabijgelegen rivier Rekkelinge. Hierdoor konden de Duitsers de koperen ketel niet ontmantelen om het metaal te gebruiken in de oorlog.”

De whisky is voor 29,95 euro te koop in de winkel.