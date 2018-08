Filliers drijft whiskyproductie op GRAANSTOKERIJ INVESTEERT HALF MILJOEN IN TWEE KOPEREN KETELS ANTHONY STATIUS

29 augustus 2018

02u34 0 Deinze Graanstokerij Filliers gaat meer whisky stoken. Gisterenochtend werden twee gigantische koperen stookketels uit Schotland met een kraan neergeplant in de familiestokerij langs de Leernsesteenweg (N466). "Met deze ketels van 7.000 en 5.500 liter gaan we de productie opdrijven, er ligt intussen al single malt whisky te rijpen en die komt volgend jaar op de markt", zegt CEO Bart Cnudde.

Na het succes van de Filliers Dry Gin 28 en de herlancering van de Barrel Aged Genevers eerder dit jaar investeert familiestokerij Filliers nog verder in de toekomst. Premium spirits, daar zal het de komende jaren allemaal om draaien. In de magazijnen langs de Leernsesteenweg (N466) liggen al jarenlang duizenden liters single malt whisky te rijpen, maar bij Filliers mag het altijd ietsje meer zijn. Gisteren werden twee gloednieuwe koperen ketels met een kraan geplaatst in een toekomstige ruimte voor uitsluitend whiskyproductie.





"Onze core business blijft het stoken van graanjenever en moutwijn", verduidelijkt CEO Bart Cnudde. "Gin en whisky zijn dus maar een klein deel van onze productie, maar toch niet onbelangrijk. Er is bijzonder veel interesse naar whisky's uit alle uithoeken van de wereld. We willen de hype voor zijn, zodat we op het juiste moment de vruchten ervan kunnen plukken."





Volgend jaar op de markt

"Iedereen kent ondertussen onze Goldlys-whisky's en in 2016 lanceerden we de eerste Belgische roggewhisky Sunken Still, waarvan de tweede reeks vanaf oktober in de rekken ligt", zegt meester-stoker Pedro Saez del Burgo. "Daarnaast zijn we ook bezig aan een single malt whisky. Ondertussen liggen daarvan duizenden liters te rijpen op sherryvaten in ons magazijn. Sherry is moeilijker hout om mee te werken, maar het zorgt voor een veel complexere whisky. We weten nog niet hoe we deze single malt zullen noemen en we verwachten dat ze volgend jaar op de markt komt."





"Om de productie van onze single malt whisky verder te professionaliseren én op te drijven investeren we nu in twee koperen stookketels", zegt Bart Cnudde. "Deze werden op maat gemaakt in Schotland en kosten zo'n half miljoen euro. Het gaat om een wash still en een spirit still, met afmetingen van 2,5 en 3 meter. De gigantische ketels hebben inhouden van maar liefst 7.000 en 5.500 liter en wegen leeg zo'n 3,5 en 2,5 ton. Ze werden geplaatst in een vroeger rijpingsmagazijn, dat al een tijdje leegstond. Deze ruimte zal afgewerkt worden met grote smeedijzeren ramen, zodat je er kan binnenkijken. Uniek voor de Benelux en misschien wel Europa, is dat Filliers drie aparte ruimtes heeft voor het stoken van jenever, gin en whisky. De nieuwe productieruimte zal ook toegankelijk zijn voor bezoekers. De ketels zijn een zware investering, maar zullen nog oneindig veel generaties meegaan."