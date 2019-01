FILIP VERVAEKE "De deur van mijn bureau zal altijd openstaan" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Anthony Statius

04 januari 2019

08u33 0

In Deinze zal de naam Vervaeke misschien nog geen belletje doen rinkelen, maar in Nevele is de Vervaeke-dynastie niet meer weg te denken uit de gemeenteraad. "Ik kreeg de gemeentepolitiek met de paplepel mee via mijn vader Ilbert, die van 1970 tot en met 2012 lid was van de gemeenteraad", zegt Filip. "In 2012 was ik voor de eerste keer kandidaat op de Nieuw Nevele-lijst en werd meteen rechtstreeks verkozen als gemeenteraadslid."

Filip haalde met 951 naamstemmen het derde grootste aantal van de partij Open Deinze en verhuist zo van de Nevelse oppositie naar de bestuurscoalitie met CD&V in Deinze. Mensen in Nevele kennen Filip als apotheker, maar vooral als de man achter het culinair festival Hapje Tapje, het feestcomité Niet Versaegen en hij wordt wel eens de feestburgemeester van Nevele genoemd. Toch zit Feestelijkheden niet bij zijn bevoegdheden. "Schepen worden van de stad Deinze is een droom die in vervulling gaat en ik ben zeker niet teleurgesteld over mijn bevoegdheden. Om de Deinzenaren beter te leren kennen zal ik mijn aanwezigheidspolitiek uitbreiden tot in alle deelgemeenten van Deinze. De deur van mijn bureau zal steeds openstaan." Ondertussen is Filip zich al aan het voorbereiden op zijn nieuwe carrière als schepen van Personeel - HRM, Milieu, Gezondheidszorg-preventie (Logo Gezond+/Drugspreventie) en Dierenwelzijn.

(ASD)