Fika Winterfestival verhuist voor derde editie naar Kruisem “Indian Winter met paardenshow, indianendorp en dansbeats” Anthony Statius

25 januari 2019

08u28 0 Deinze Ed Standaert en Vanessa Vervaeck uit Deinze hebben een nieuwe locatie gevonden voor hun winterfestival Fika. Voor de derde editie, dat als thema Indian Winter kreeg, werd de transparante feestkoepel opgezet in de Meirestraat in Kruisem, vlak op de grens met Zulte. “Ons concept begint aan te slaan, zaterdag 2 februari is al volledig uitverkocht maar er zijn nog kaarten voor zondag 3 februari”, zegt Ed.

Ed Standaert en Vanessa Vervaeck organiseren op zaterdag 2 en zondag 3 februari de derde editie van hun winterfestival Fika. Deze keer doen ze dit niet in de achtertuin van hun bed & breakfast Aan de Leie in Grammene (Deinze), maar wel op een terrein van de houthandel CeVe in de Meirestraat in buurgemeente Kruisem, vlak op de grens met Zulte.

“Het terrein ligt in een industriezone en het is perfect bereikbaar: er is voldoende parkeergelegenheid, we zitten vlak bij de afrit van de E17 en Zulte en Deinze zijn niet veraf. We zeggen niet dat we nooit meer naar Deinze zullen terugkeren, maar voor deze editie was deze locatie het best geschikt. Een bijkomende reden is dat onze bed & breakfast ondertussen kan blijven verder draaien.”

Ed en Vanessa kwamen in 2016 voor het eerst met hun Fika-concept naar buiten. Fika is een Scandinavisch concept en het laat zich best omschrijven als een koffiebreak, een moment om even te ontstressen en gewoon te genieten met wat vrienden. Het Deinse koppel goot dit concept in een festivalformule en naast muziek en hapjes en drankjes van enkele foodtrucks kan de bezoeker rekenen op een totaalbeleving. “Als thema kozen we Indian Winter en hiervoor kleden we onze danskoepel en het omliggende terrein in als indianendorp. De festivalgangers zullen het gevoel hebben alsof ze in een andere wereld toekomen. Fakkels met lampolie zullen het terrein doen baden in sfeervol licht en zowel aan de ingang als in de koepel komen er grote indianententen en dromenvangers. Buiten kunnen de bezoekers genieten van een spectaculaire voltigeshow, waarbij ruiters allerlei acrobatische stunt uitvoeren op paarden. De bezoekers kunnen zich ook laten beschilderen en wie dat wil wordt voorzien van een verentooi. Er zullen drie foodtrucks aanwezig zijn en de dansbeats worden verzorgd door Fox, Jackx, M-Aximm, Jean S, Nathan Fix, Neon, Michiel Cnudde, Gili Jack en Maxim Lany. Fika is ook een hartveilig festival, want we worden gesponsord door Life, een firma die AED-toestellen verkoopt.”

Opgelet, er zijn enkel nog kaarten verkrijgbaar op zondag 3 februari. Zaterdag 2 februari is ondertussen al helemaal uitverkocht. De toegang bedraag 8 euro en reserveren kan via de Facebookpagina FIKA Winterfestival 2019. De deuren openen telkens om 16 uur.