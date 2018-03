Fietsster lichtgewond na uitwijkmanoeuvre JURGEN EECKHOUT

19 maart 2018

Een 65-jarige vrouw uit Deinze is vrijdag lichtgewond geraakt na een verkeersongeval in de Kortrijkstraat in Deinze. De vrouw moest er uitwijken voor een 30-jarige fietser. Door dat uitwijkmanoeuvre kon een 65-jarge bestuurder van een auto de vrouw niet meer ontwijken, waardoor ze ten val kwam.