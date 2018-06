Fietspad tussen Lotenhulle en Vinkt 22 juni 2018

De gemeente Aalter en de stad Deinze willen samen werk maken van een veilig fietspad op de baan tussen Lotenhulle en Vinkt. Groen Aalter is vragende partij voor een veilige fietsverbinding. Vandaag ligt er al een oud fietspad langs de drukke verbindingsweg, maar die is niet afgescheiden en helemaal niet veilig. "Zowel wij als gemeente Aalter als de stad Deinze hebben de intentie om een veilig fietspad tussen Lotenhulle en Vinkt aan te leggen", zegt burgemeester Patrick Hoste (CD&V) van Aalter. "Dat staat zowel in Aalter als in Deinze ingeschreven in het mobiliteitsplan. Maar dat wordt een dossier dat veel geld zal kosten en dat vraagt wat tijd. De volgende beleidsploegen zullen na de verkiezingen knopen moeten doorhakken."





(JSA)