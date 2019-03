Fietsoversteek op N43 ter hoogte van Casselrylaan Anthony Statius

26 maart 2019

13u43 3 Deinze Er komt een veilige fietsoversteekplaats op de Emiel Clauslaan (N43) ter hoogte van de Casselrylaan in Astene. De werken zijn begonnen en duren tot en met vrijdag 29 maart.

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zijn er momenteel werken aan de gang aan Emiel Clauslaan in Astene. “Op vraag van de stad Deinze wordt er een beveiligde fietsoversteek gerealiseerd”, zegt Marie Devlieger van het AWV. “Heel wat fietsers steken op dat punt de gewestweg over om via een trage weg tot aan de Casselrylaan te rijden. Dankzij dit eiland kunnen de fietsers in twee keer oversteken. Tijdens de werken blijft alternerend verkeer mogelijk. De werken duren tot en met vrijdag 29 maart.”