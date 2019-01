Fietskoeriers trotseren sneeuw Anthony Statius

22 januari 2019

14u14 0 Deinze Sneeuw of geen sneeuw, de fietskoeriers van ViaVelo gaan toch de baan op. Dinsdagmiddag kwamen ze door weer en wind warme porties lasagne ophalen bij Miss Lasagna in de Tolpoortstraat, zodat het personeel van Stagobel Electro kon genieten van een warme lunch. “We willen geen enkele bestelling missen”, zegt Dimitri Ornelis.

De stadsdiensten waren dinsdagochtend al vroeg in de weer om de wegen in Deinze sneeuwvrij te maken. Ook aan de fietspaden werd gedacht en dat was voor de fietskoeriers van ViaVelo zeker geen overbodige luxe. “De fietspaden liggen er echt goed bij”, zegt Dimitri Ornelis van ViaVelo. “We zijn al de ganse dag met vier man op de baan en we zullen tot bij iedere klant geraken. Enkel in de woonwijken ligt het glad en ik zeg dan ook tegen mijn koeriers dat ze extra voorzichtig moeten zijn. Maar op de prioritaire wegen en fietspaden zijn er geen problemen.”

“Een topservice van die mannen”, zegt Elena Raone van Miss Lasagna in de Tolpoortstraat. “Wanneer ik op de middag bestellingen krijg voor bedrijven, schakel ik af en toe ViaVelo in en ik ben blij dat ze ook in deze weersomstandigheden leveringen willen doen. Respect!”