Fietsersbrug Deinze-Grammene klaar

04 september 2018

De fietsersbrug over de Leie aan oliefabriek Vandamme is klaar. Fietsers kunnen nu op een veilige manier van Deinze naar Grammene, Gottem en Wontergem bollen. “Dit is de eerste van de acht fietsbruggen die we willen realiseren”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Van Thuyne (CD&V).

Fietsen naar de ‘balkandorpen’ vanuit Deinze-centrum kan nu een pak vlotter en veiliger. Geen vrachtwagens meer ontwijken op de N35 of omrijden langs de Wakkense Heirweg, want vanaf nu steek je het water over ter hoogte van oliefabriek Vandamme. Daar werd aan de bestaande spoorwegbrug een constructie gebouwd met een fietspad van 2,5 meter breed. Komende van Deinze bereik je de brug via de Koestraat in Petegem-aan-de-Leie en aan de overkant kan je dan via de Leimeersstraat op grondgebied Zulte tot aan de Lorenzobrug tot in het centrum van Grammene rijden.

“Later zal je van het centrum van Deinze via het Antoon Van Paryspad langs Vaart Rechteroever tot aan de nieuwe brug kunnen fietsen”, zegt Bart Van Thuyne. “Deze fietssnelweg werd al gedeeltelijk aangelegd en voorlopig is er een aftakking naar de Machelenstraat. Om het pad verder door te trekken moeten we nog enkele gronden aankopen.”

“Het heeft lang geduurd vooraleer men wist wie de eigenaar van de brug was”, zegt burgemeester Jan Vermeulen. “Het Agentschap Wegen en Verkeer beheert de brug, maar het is Infrabel die de fietsbrug heeft gefinancierd; dit ter compensatie van het afsluiten van de spooroverweg aan de Karreweg in deelgemeente Astene. De fietsbrug zal nog een naam krijgen. We willen deze burg graag vernoemen naar een bekende Deinzenaar, maar dit moet eerst nog voorgesteld worden op de gemeenteraad.”