Fietsersbond beloont zichtbare fietsers

05 november 2018

De Deinse Fietsersbond organiseerde maandagavond de sensibiliseringsactie ‘Laat je zien op de fiets!' aan het station van Deinze. Fietsers met verlichting kregen een zadelhoes cadeau, wie zonder licht passeerde kreeg de mogelijkheid om een setje fietslichten te kopen bij de leden van de Fietsersbond.

“Fietsersbond Deinze wil fietsers aanmoedigen om zichtbaar te zijn tijdens de donkere winterdagen”, zegt Eddy Donné. “Onze steekproeven tijdens de campagne van vorig jaar brachten aan het licht dat nog behoorlijk wat fietsers rijden zonder verlichting. Slecht zichtbare fietsers brengen niet alleen zichzelf maar ook de rest van het verkeer in gevaar. Vele automobilisten gaan te laat of bruusk reageren waardoor nog meer gevaarlijke situaties ontstaan.”

“De campagne ‘Laat je zien op de fiets’ is een oproep om regelmatig je fietsverlichting te controleren”, zegt voorzitter Bruno Fernagut. “Is je fietslicht stuk? Vervang het dan meteen of laat het herstellen door een vakman. We willen vermijden dat fietsers zonder voor- of achterlicht een boete van 58 euro krijgen. Wie een setje koopt, krijgt er een fluohesje gratis bij. Met een fluohesje ben je zichtbaar vanop 150 meter.”