Fietsers kunnen leunen tegen 'velobaar' 14 juli 2018

02u35 0 Deinze Fietsers kunnen in Deinze op twee plaatsen leunen tegen een velobaar tijdens het wachten aan een rood licht. Deze rustpunten voor wachtende fietsers werden geplaatst aan de kruispunten Veldstraat-Volhardingslaan en Tolpoortstraat-Kortrijkstraat/Gentstraat.

"Als 'Fietsstad 2018' blijven we investeren in vernieuwende fietsinfrastructuur" zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). "Tijdens een bezoek aan Kopenhagen ontdekte ik de velobaar, een ijzeren constructie waar fietsers tegen kunnen leunen terwijl ze voor een rood verkeerslicht staan. Dit moet vermijden dat fietsers door rood rijden, want veel fietsers wachten niet graag. Senioren kunnen hun voet plaatsen en wie met klikpedalen fietst hoeft zich niet los te klikken."





Voorlopig nog maar vier 'velobaars'

"Voorlopig staan er vier velobaars, twee aan de dwarsing Veldstraat - de toekomstige velostraat- met de gewestweg N35 en aan de dwarsing Tolpoortstraat/Stationstraat met de gewestweg N43. Later willen we ook velobaars op andere locaties zoals de toekomstige verkeerslichten aan het kruispunt Ponstraat met de N43 in Astene."





(ASD)