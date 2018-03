Fietsers krijgen applaus aan station 22 maart 2018

De fietsers hebben gisterenochtend een staande ovatie gekregen van enkele leden van de Fietsersbond van Deinze naar aanleiding van de vijfde Nationale Applausdag voor fietsers.





"Bedankt dat u fietst!" of "Goed bezig, blijven fietsen." Het regende complimenten aan de fietssnelweg F7 aan de achterkant van het station. Enkele leden van Fietsersbond Deinze stonden er met een spandoek, luide muziek en ze deelden beschermhoesjes voor de zadels uit.





"Met deze actie sluiten we aan bij de Nationale Applausdag voor fietsers", zegt voorzitter Bruno Fernagut. "Met deze actie zetten we fietsen in Deinze in de kijker, en blijven we aandacht vragen voor een volwaardig fietsbeleid." (ASD/Foto ASD)