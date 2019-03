Fietser lichtgewond na aanrijding in Deinze Jeffrey Dujardin

26 maart 2019

17u10 0

In de Biebuyckstraat in Deinze gebeurde vrijdagochtend rond 9 uur een ongeval. Een 50-jarige fietser reed met zijn koersfiets op het fietspad te Nevele. Hij kwam van Hansbeke en reed via de Biebuyckstraat in de richting van Vosselare. Op het kruispunt met van de Biebuckstraat en De Akker merkt een 37-jarige bestuurster in eerste instantie niet op, waardoor het tot een aanrijding kwam. De fietser kwam ten val en raakte lichtgewond. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis van Deinze.