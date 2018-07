Fietser en bromfietser ten val 05 juli 2018

Een 25-jarige fietsster en een 47-jarige bromfietsster zijn dinsdagnamiddag rond 16.40 uur lichtgewond geraakt na een verkeersongeval in de Kapellestraat in Deinze. De bromfietsster verliet de parking van het bedrijf Versele-Lage. Net op dat moment kwam de fietsster tegen de rijrichting in aangereden. Beide dames konden elkaar niet meer ontwijken. (JEW)