Fietser (80) lichtgewond 27 april 2018

Een 80-jarige man uit Deinze is woensdagnamiddag lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval in de Golflaan in Sint-Martens-Latem. De man werd er rond 14.10 uur op zijn fiets aangereden door een wagen. De bestuurder van het voertuig, een 46-jarige vrouw uit Brugge, kwam van een parking gereden en had de fietser niet opgemerkt. Het slachtoffer werd overgebracht naar het AZ Maria Middelares in Gent. (JEW)