Fietser (51) lichtgewond na ongeval 21 juni 2018

Een 51-jarige fietser is dinsdag lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval op de Leernsesteenweg in Deinze. De man werd er aangereden door een auto van een 38-jarige vrouw. Ze had de fietser niet opgemerkt toen ze het rondpunt opreed. Het slachtoffer moest voor verzorging naar het Sint-Vincentiusziekenhuis van Deinze. (JEW)