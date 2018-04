Fietsenspeciaalzaak Dewa Sport opent filiaal langs N43 20 april 2018

02u30 0

Het familiebedrijf Dewa Sport heeft na Wetteren en Dendermonde een derde filiaal van zijn fietsenspeciaalzaak geopend in het vroegere pand van Caroluc langs de Gentsesteenweg (N43) in Deinze, vlak naast sportwinkel Blue Globe Sports.





"Een ideale locatie en we vullen elkaar perfect aan", zegt Gilles De Moor, die samen met onder andere ex-profrenner Kevin De Mesmaeker de zaak in Deinze openhoudt. "Wij hebben koersfietsen van Merida, BMC, Pinarello en Stevens, waarmee Wout Van Aert rijdt, maar ook stadsfietsen en elektrische fietsen van onder andere Cortina. Daarnaast hebben we heel wat kinderfietsen en accessoires. Achteraan onze winkel is er een open atelier, waar je een koffie kan drinken of naar de koers op tv kan kijken, terwijl wij de fietsen herstellen", aldus De Moor.





Voor meer informatie kan je surfen naar: www.dewasport.be en www.facebook.com/DewaSportfietsen. (ASD)