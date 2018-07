Fietsen langs eerste artistieke laadpalen van Vlaanderen 09 juli 2018

02u41 0 Deinze In Zulte kan je van lokale kunst genieten terwijl je de elektrische fiets oplaadt. De werkgroep rond de Machelse kunstschilder Roger De Backer (1897-1984) onthulde afgelopen weekend drie fietslaadpalen met een kunstwerk.

Meer dan honderd fietsers kwamen zaterdag naar ijssalon/restuarant 't Leiebolleke in Machelen om er de nieuwe fietsroute Roger De Backer in te rijden. Maar eerst onthulden burgemeester Simon Lagrange en ereburgemeester Georges Peirs de eerste artistieke fietslaadpaal van Vlaanderen. Deze laadpaal voor elektrische fietsen werd door Zultenaar David Veranneman van Energy@home geplaatst aan de fietsenstalling van 't Leiebolleke.





Herberg

"Op de laadpaal staat een kunstwerk van Roger De Backer afgebeeld" zegt initiatiefnemer Luc Levrau, die met Georges Peirs en André Goeminne een werkgroep vormt rond de Machelse kunstschilder. "Het gaat om het schilderij De Graaf Van Vlaanderen, de vroegere herberg die op dezelfde locatie te vinden was. Verder staan kunstige laadpalen aan Brasserie De Mandel in Grammene en aan Het Verschrikkelijke Zoete Leven in de Karperstraat in Machelen."





"De laadpalen staan langs een nieuwe fietsroute in het teken van Roger De Backer", zegt André Goeminne. "Het parcours van 25 kilometer volgt de leefwereld van De Backer, die het Leielandschap heeft vereeuwigd. De route start aan het Georges-Jozef Imschootplein. Info bij de toeristische diensten van Zulte, Dentergem, Deinze, Waregem, Machelen en in het Museum over Leie en vlas in Kortrijk. (ASD)